İç Anadolu'da cadde ve sokaklar bayramın ilk günü sessiz kaldı Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Sivas'ın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda güvenlik güçleri önlem aldı.

Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf olan az sayıda vatandaşa görüldü.

Polis ekipleri cadde ve sokaklarda gördüğü tüm araçları kontrol ederek belge kontrolü yaptı.

Kayseri

Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kayseri'de, Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Kalesi çevresi ve Pastırmacılar Çarşısı boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin ana caddeleri ve sokaklarındaki denetimlerini sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Talas, İnönü, Kocasinan, Erciyes ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarında araçları durduran ekipler, belge ve izin belgesi kontrolü yapıyor.

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanıyor.

Ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları için de uyarıyor.

Niğde

Niğde'nin işlek cadde ve sokakları bayramın ilk günü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dr. Sami yağız Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı'ndaki denetimlerini sürdürdü.

İzin belgesi olmadığı halde sokağa çıkanlara idari pare cezası uygulandı.

Nevşehir

Nevşehir'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ederek evlerinden ayrılmadı. Ramazan bayramlarında araç ve insan yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklara sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek caddelerinde oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri, az sayıdaki araç sürücülerinin izin belgelerini denetledi.

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

-Yozgat

Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Yozgat'ta da cadde ve sokaklar boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin ana caddeleri ve sokaklarındaki denetimlerini sürdürüyor.

Polisler Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi başta olmak üzere kentin önemli kavşak noktalarında sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Kırşehir

Kırşehir'de, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde işlek cadde ve sokaklar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Cacabey ve Ahi Evran Meydanları ile Atatürk, Terme ve Lise caddelerinde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturarak, sokağa çıkma kısıtlamasını kontrol etti.

Ankara- Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümünde de jandarma ve polis ekipleri denetim yaptı.

Kaynak: AA