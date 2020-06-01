İç Anadolu'da birçok işletme yeniden hizmet vermeye başladı
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İç Anadolu'da birçok işletme yeniden hizmet vermeye başladı

Kafelerde tamizlik yapılması Kafelerde kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi Kır bahçesindeki sosyal mesafeli masalar Kır bahçesindeki kaldırılan oyun alanları Kır bahçesindeki hayvanlar Kafelerin müşteri kabulü Personelin maskeli ve eldivenli çalışması Afyonkarahisar Kafeciler ve...

01.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:17

Kafelerde tamizlik yapılması

Kafelerde kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi

Kır bahçesindeki sosyal mesafeli masalar

Kır bahçesindeki kaldırılan oyun alanları

Kır bahçesindeki hayvanlar

Kafelerin müşteri kabulü

Personelin maskeli ve eldivenli çalışması

Afyonkarahisar Kafeciler ve Restorancılar Derneği Başkan Yardımcısı Eren Alan'ın konuşması

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane ve çay bahçeleri gibi işletmeler yeniden açıldı.

Kentte, normalleşme süreciyle beraber İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında yiyecek içecek işletmeleri, bugünden itibaren yeniden müşteri kabul etmeye başladı.

Birçok iş yeri dezenfekte edilirken işletmeler, sosyal mesafeye göre masa düzenine riayet ederek el dezenfektanı ve kullan at tarzı malzemeler kullandı. Öte yandan işletmelerde personeller maske ve eldiven kullanımına dikkat etti. Bazı işletmelere gelen müşteriler ateşi ölçülerek kabul edildi.

Afyonkarahisar Kafeciler ve Restorancılar Derneği Başkan Yardımcısı Eren Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki bütün restoran ve kafelerin açılış öncesi gerekli hazırlıkları yaptığını söyledi.

İşletmelerin yaklaşık 2,5 aydan beri kapalı olduğunu dile getiren Alan, şöyle konuştu:

"Detaylı temizliklerimizi ve dezenfektanlarımızı yaptık. Yine hizmetimiz sırasında genelgede yer alan tek kullanımlık malzemelerimizi tedarik ettik. Ayrıca, Afyonkarahisar'daki bütün işletmelerde personellerin eğitimleri yapılarak, kıyafetleri ve maskeleriyle çalışma koşulları sağlandı. Müşterilerimiz belirlenen kurallara uygun olarak işletmelerimize gelebilirler ve gönül rahatlığıyla hizmetlerini alabilirler."

Kır Bahçesi İşletmecisi Sait Nazım Doğru da normalleşme sürecinde bütün hazırlıklarını tamamladıklarını ve çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanlarını kaldırdıklarını aktardı.

Açık havada sosyal mesafe dikkat edilerek bugünden itibaren misafir kabul etmeye başladıklarına değinen Doğru, personellere gereken eğitim verildiğini ve siparişlere göre hazırlanan yöresel ürünlerin hijyenik şartlarda yapıldığını ifade etti.

İç Anadolu'da birçok işletme yeniden hizmet vermeye başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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