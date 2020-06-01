İç Anadolu'da birçok işletme yeniden hizmet vermeye başladı
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İç Anadolu'da birçok işletme yeniden hizmet vermeye başladı

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

İç Anadolu'da birçok işletme yeniden hizmet vermeye başladı
01.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:50

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Seyahat kısıtlamasının kalkması ve bazı işletmelerin açılması dolayısıyla Konya'da işlek cadde ve sokaklarda hareketlilik yeniden başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları kapsamında kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehrin birçok noktasında hareketlilik yaşandı.

Çok sayıda sürücü yollara çıkarken, işe gitmek isteyen vatandaşlar da toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Sokağa çıkanların maske takarak sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü.

Bazı işletmelerin önünde kuyruklar oluştu. İşletmeler müşterilerinin ateşini ölçerken, polis ekipleri de dışarıya maskesiz çıkılmaması konusunda sık sık uyarı yaptı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane ve çay bahçeleri gibi işletmeler yeniden açıldı.

Kentte, normalleşme süreciyle beraber İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, yiyecek içecek işletmeleri, bugünden itibaren yeniden müşteri kabul etmeye başladı.

Birçok iş yeri dezenfekte edilirken işletmeler, sosyal mesafeye göre masa düzenine riayet ederek el dezenfektanı ve kullan-at tarzı malzemeler kullandı. Öte yandan işletmelerde personeller, maske ve eldiven kullanımına dikkat etti. Bazı işletmelere gelen müşteriler ateşi ölçülerek kabul edildi.

Afyonkarahisar Kafeciler ve Restorancılar Derneği Başkan Yardımcısı Eren Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki bütün restoran ve kafelerin, açılış öncesi gerekli hazırlıkları yaptığını söyledi.

İşletmelerin yaklaşık 2,5 aydan beri kapalı olduğunu dile getiren Alan, şöyle konuştu:

"Detaylı temizliklerimizi ve dezenfektanlarımızı yaptık. Yine hizmetimiz sırasında genelgede yer alan tek kullanımlık malzemelerimizi tedarik ettik. Ayrıca, Afyonkarahisar'daki bütün işletmelerde personellerin eğitimleri yapılarak, kıyafetleri ve maskeleriyle çalışma koşulları sağlandı. Müşterilerimiz belirlenen kurallara uygun olarak işletmelerimize gelebilirler ve gönül rahatlığıyla hizmetlerini alabilirler."

Kır Bahçesi İşletmecisi Sait Nazım Doğru da normalleşme sürecinde bütün hazırlıklarını tamamladıklarını ve çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanlarını kaldırdıklarını aktardı.

Açık havada sosyal mesafeye dikkat edilerek bugünden itibaren misafir kabul etmeye başladıklarına değinen Doğru, personele gereken eğitimin verildiğini ve siparişlere göre hazırlanan yöresel ürünlerin, hijyenik şartlarda yapıldığını ifade etti.

Aksaray

Aksaray'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) bugün itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.

Lokanta işletmecisi Osman Karabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmelerinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla başlatılan normalleşme süreci kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uyarak işletmesini açtığını belirten Karabıyık, "Lokantamızın dezenfekte işlemlerini yaptırdık. Temizlik işleri titizlikle yapıldı. Personel olarak azami şekilde pandemi kurallarına uyuyoruz. Maskelerimizi hiç çıkartmıyoruz. Sandalyelerimizin arasında 60 santimetre, masalarımızın arasında 1,5 metre mesafe koyduk. Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde işlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Karaman

Karaman'da kent merkezindeki çay ocakları, kahvehaneler ve lokanta gibi işletmeler, kapılarını tekrar müşterilerine açtı. İşletmeler kurallara uyulması konusunda müşterilerini uyarıyor.

Döner salonu işleten Ali Rıza Divleli, uzun sürenin ardından iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tüm kurallara uyarak hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Divleli, ülkenin Kovid-19 salgınından en kısa sürede kurtulması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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