İç Anadolu'da aşılamada sarı listede tek Aksaray kaldı

SAĞLIK Bakanlığı tarafından illere göre 'Covid-19' aşılama oranına göre Aksaray, 100 bin kişide 73,3 oranla İç Anadolu bölgesinde sarı listede kalan tek il oldu.

AKSARAY (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı tarafından illere göre 'Covid-19' aşılama oranına göre Aksaray, 100 bin kişide 73,3 oranla İç Anadolu bölgesinde sarı listede kalan tek il oldu. Aksaray Eczacılar Odası Başkanı Fatih Özçifçi da aşı uyarısında bulunarak "Ülke genelinde doğu illeri hariç, diğer şehirlerimiz mavi kategoriye dönmüşken, Aksaray olarak ülkemizin tam ortasında sarı renkte kaldık. Şehrimizde vatandaşlarımız akşam misafir ağırlama ve oturmaya gider. Gün içinde de kadınlar bir araya gelerek evlerde toplanır. Bunlar virüsün yayılma hızını artırmaya başladı" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 427 bin nüfusa sahip Aksaray'da son açıklanan haritada vaka sayısı 100 bin kişi de 99,52'ye yükselirken aşılama oranı ise 73,3 oranla İç Anadolu'nun en az aşı olan ili arasında yer aldı. İç Anadolu'daki diğer illerin aşılamada mavi renkli listede olduğuna dikkat çeken Aksaray Eczacılar Odası Başkanı Fatih Özçifçi şunları söyledi:

"Biz Anadolu insanlarıyız. Şehrimizde vatandaşlarımız akşam misafir ağırlama ve oturmaya gider. Gün içinde de kadınlar bir araya gelerek evlerde toplanır. Bunlar virüsün yayılma hızını artırmaya başladı. 'Omicron' varyantı ise çok hızlı bulaşıyor. Bir de son günlerde grip vakalarında da artış var. Şehrimiz 4 kez pik gördü. Böyle gidersek, 'Omicron' varyantının hızlı bulaşmasıyla birlikte 5'inci piki göreceğiz gibi gözüküyor. Eczanelere gelen hastalarımızın maske takmayı unuttuğunu görüyoruz. Hatta uyardığımızda da bazen tepkiyle karşılaşıyoruz. Salgından kurtulmak için maske ve mesafeye devam etmekten ve aşı olmaktan başka şansımız yok"