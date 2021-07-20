İç Anadolu'da "acemi kasaplar" acil servisleri doldurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İç Anadolu'da "acemi kasaplar" acil servisleri doldurdu

İç Anadolu'da 'acemi kasaplar' acil servisleri doldurdu
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelerde tedavi edildi.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelerde tedavi edildi.

Konya'da kurban kesmeye çalışırken yaralananlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Konya Şehir Hastanesi, Beyhekim Hastanesi, Numune Hastanesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Hem bıçak kesiği nedeniyle hem de hayvanın boynuz ve tekme darbesiyle yaralanıp hastaneye başvuran 100'ü aşkın "acemi kasaptan" bazıları ayakta tedavi edildi.

Karaman

Karaman'da sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yaralanan yaklaşık 50 acemi kasaptan durumu daha iyi olanlara ayakta pansuman yapıldı.

Aksaray

Aksaray'da kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastane acil servislerine müracaat etti.

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 116 acemi kasap geldi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralanan 20 kişi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi acil servislerine müracaat etti.

Durumu ağır olan bir yaralıya rastlanmadı. Yaralıların büyük kısmı ayakta tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti
Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Kenan Doğulu Erkan Petekkaya Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İç Anadolu'da "acemi kasaplar" acil servisleri doldurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 15:21:32. #1.15#

title