İç Anadolu'da "acemi kasaplar" acil servisleri doldurdu

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelerde tedavi edildi.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelerde tedavi edildi.

Konya'da kurban kesmeye çalışırken yaralananlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Konya Şehir Hastanesi, Beyhekim Hastanesi, Numune Hastanesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Hem bıçak kesiği nedeniyle hem de hayvanın boynuz ve tekme darbesiyle yaralanıp hastaneye başvuran 100'ü aşkın "acemi kasaptan" bazıları ayakta tedavi edildi.

Karaman

Karaman'da sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yaralanan yaklaşık 50 acemi kasaptan durumu daha iyi olanlara ayakta pansuman yapıldı.

Aksaray

Aksaray'da kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastane acil servislerine müracaat etti.

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 116 acemi kasap geldi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralanan 20 kişi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi acil servislerine müracaat etti.

Durumu ağır olan bir yaralıya rastlanmadı. Yaralıların büyük kısmı ayakta tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin