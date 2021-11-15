İç Anadolu'da 7 ilde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtıldı

NEVŞEHİR (Habermetre) - İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Yozgat, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale ve Niğde'de düzenlenen trafik uygulamalarında sürücüler bilgilendirildi.

"Kırşehir"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ankara Caddesi üzerindeki uygulamada sürücülere emniyet kemerleri takmaları uyarısında bulundu. Trafik ekiplerinin durdurduğu araçlarda bulunanlara proje hakkında bilgi veren Akın, trafik güvenliğini artırmak için İçişleri Bakanlığınca bu projenin başlatıldığını aktardı. Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen'in de eşlik ettiği uygulamada Akın sürücülere ve gazetecilere üzerinde kampanyanın logosu olan maske dağıttı.

"Yozgat"

Yozgat'ta Muslubelen uygulama noktasında denetimlere katılan Vali Ziya Polat, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı. Polat, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenlik içerisinde yolculuk yapmaları için gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini söyledi. Erzurum'dan İstanbul'a giden sürücülerden Gökhan Kellegöz de uygulamayı çok faydalı ve yerinde bulduğunu belirtti. Sürücülere uygulama noktasındaki "Yaşam Tüneli'nde" emniyet kemerini anlatan videolar izletildi. Uygulamaya, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer de katıldı.

"Kayseri"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında durdurulan sürücülerden emniyet kemeri takmalarını istedi. Günaydın, vatandaşların trafik kurallarına dikkatle uyması gerektiğini vurguladı. Uygulama kapsamında bazı vatandaşlar emniyet kemeri simülasyon aracını test ederek, kaza anında yaşananlara tanıklık etti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere bilgilendirici broşür, maske, araç kokusu ve dezenfektan dağıttı. Çocuklara da emniyet kemerinin öneminin anlatıldığı tişört ve şapka ile kırmızı düdük hediye edildi.

"Sivas"

Sivas Valisi Salih Ayhan, İstasyon Caddesi'nde bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulamaya katıldı. Sürücülerin çoğunlukla emniyet kemeri taktığını belirten Ayhan, kurallara uyanlara teşekkür etti. Ayhan, emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azalttığına dikkati çekerek, "Bugün yaptığımız denetimde de gördük ki emniyet kemeri takmayan neredeyse yok. Bu da iyi bir noktada olduğumuzu gösteriyor. " dedi.

"Nevşehir"

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın katılımıyla yapılan denetimlerde, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatan broşür ve kampanya sloganının yer aldığı maske dağıtıldı. Denetimlerde sürücülerin ve araçta bulunan yolcuların emniyet kemeri taktığı görüldü. Vali Becel, "Durdurduğumuz bütün araçlarda emniyet kemerini takılı gördük, bu da bizi memnun etti. Bu bilincin artarak devam etmesini diliyoruz. " diye konuştu.

"Kırıkkale"

Kırıkkale-Ankara kara yolundaki denetimlere, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da katıldı. Tekbıyıkoğlu ve Saygılı, denetimde sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunarak, çeşitli hediyeler verdi. Denetimin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Tekbıyıkoğlu, "45 ilin güzergahı Kırıkkale'den geçiyor. Adeta Ankara'ya açılan boğaz hüviyetinde. Bu nedenle Kırıkkale'de uygulanacak trafik güvenliğiyle ilgili uygulamalar çok önemli. " ifadelerini kullandı.

"Niğde"

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Alparslan Türkeş Bulvarı ve Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulama noktalarında araçları durdurarak, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı, kolonya ve maske hediye etti. Kayseri yolundaki uygulama noktasında oluşturulan "Yaşam tünelinde vatandaşlar emniyet kemerini anlatan kısa videoları izledi. Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bi Hareketine Bakar Hayat" mottosuyla başlatılan kampanyanın amacının sürücüleri emniyet kemeri kullanmaya teşvik etmek olduğunu dile getirdi. Kırşehir AA

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