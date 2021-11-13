İç Anadolu'da 7 ilde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtıldı - Haberler
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İç Anadolu'da 7 ilde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtıldı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Niğde'de düzenlenen trafik uygulamalarında sürücüler bilgilendirildi.

KAYSERİ (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Niğde'de düzenlenen trafik uygulamalarında sürücüler bilgilendirildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Alparslan Türkeş Bulvarı ve Niğde- Kayseri kara yolundaki uygulama noktalarında araçları durdurarak, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı, kolonya ve maske hediye etti.

Kayseri yolundaki uygulama noktasında oluşturulan "Yaşam tüneli"nde vatandaşlar emniyet kemerini anlatan kısa videoları izledi.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bi Hareketine Bakar Hayat" mottosuyla başlatılan kampanyanın amacının sürücüleri emniyet kemeri kullanmaya teşvik etmek olduğunu dile getirdi.

İç Anadolu'da 7 ilde Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası tanıtıldı

İç Anadolu'da 7 ilde Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası tanıtıldı

İç Anadolu'da 7 ilde Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası tanıtıldı

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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