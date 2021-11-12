İç Anadolu'da 7 ilde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Kırşehir'de düzenlenen trafik uygulamalarında sürücüler bilgilendirildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ankara Caddesi üzerindeki uygulamada sürücülere emniyet kemerleri takmaları uyarısında bulundu.

Trafik ekiplerinin durdurduğu araçlarda bulunanlara proje hakkında bilgi veren Akın, trafik güvenliğini artırmak için İçişleri Bakanlığınca bu projenin başlatıldığını aktardı.

Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen'in de eşlik ettiği uygulamada Akın, sürücülere ve gazetecilere üzerinde kampanyanın logosu olan maske dağıttı.