İç Anadolu'da 7 ilde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtıldı

SİVAS (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Sivas'ta düzenlenen trafik uygulamalarında sürücüler bilgilendirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, İstasyon Caddesi'nde bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulamaya katıldı.

Sürücülerin çoğunlukla emniyet kemeri taktığını belirten Ayhan, kurallara uyanlara teşekkür etti.

Ayhan, emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azalttığına dikkati çekerek, "Bugün yaptığımız denetimde de gördük ki emniyet kemeri takmayan neredeyse yok. Bu da iyi bir noktada olduğumuzu gösteriyor." dedi.