İç Anadolu'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
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İç Anadolu'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, istisna uygulanması kapsamında dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

İç Anadolu'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
24.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:22

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, istisna uygulanması kapsamında dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Sivas'ta yaşlılar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Polis ekipleri de sokağa çıkan vatandaşların kimlik kontrolünü yaptı.

66 yaşındaki Kenan Güveri, AA muhabirine, havanın soğuk olması nedeniyle köpeği "Doğa"yı gezdirdikten sonra evine döneceğini söyledi.

Güveri, kendilerine bu hakkı tanıyan yetkililere teşekkür etti.

Kayseri

Kayseri'de de 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar, serbestlik sayesinde dışarda olmanın keyfini çıkardı.

Kimi yaşlılar mahalle aralarında ve sokaklarda yürüyüş yaparken, bazıları da kent meydanında vakit geçirmeyi tercih etti.

Beşyol Meydan'ında bir araya gelen yaşlılar, cami avlusunda ve parklarda arkadaşlarıyla hasret giderdi.

67 yaşındaki Raşit Özdemir, sokağa çıkabildikleri günlerde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri iş yerlerinin açık olması talebinde bulunarak, "Buruk bir bayram geçiyoruz. Çocuklardan, torunlardan uzağız. Sadece telefonla görüşebildik. Ama bu günler inşallah geçecek. Hayatımda ilk defa böyle bir bayram yaşıyorum." dedi.

Mustafa Çetinoğlu (91) ise sokağa çıkmanın kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.

Yaklaşık 70 gündür evde olduklarını anımsatan Çetinoğlu "Zaten sokağa çıkamıyorduk, bir de çocuklardan ayrı bayram geçirmek zorunda kaldık. Bu günler inşallah bir an önce geçer." diye konuştu.

Nevşehir

Nevşehir'de serbestlik uygulanan vatandaşlar, saat 14.00 itibarıyla sokağa çıktı.

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinliğin yaşandığı kentteki cadde ve sokaklarda dolaşan yaşlılar, yeşil alan ve park çevrelerinde yürüyüş yaptı.

Sıcaklığın düşük, rüzgarın etkili olması nedeniyle genelde evde kalmayı tercih eden yaşlılardan dışarı çıkanlar, sosyal mesafe kuralına riayet ederek ve maske takarak gezdi.

Yozgat

Yozgat'ta sokağa çıkan yaşlılar da yürüyüş yapmayı tercih etti.

76 yaşındaki Salim Arık, sokağa çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Eşiyle gezen Sultan Arık da Ramazan Bayramı'nı buruk yaşadıklarını, kimseyi görmediklerini, çocukları ve yakınlarıyla telefonla konuştuklarını anlattı.

Vedat Uslukıç ise şunları söyledi:

"Sokağa çıktığımız için tabii ki mutluyuz. Bayram günü olmasına rağmen sokaklarda kimse yok, garip bir hava. Gönül isterdi ki her taraf cıvıl cıvıl olsun, insanlar bayramlaşsın ama uzaktan uzağa ancak konuşuyoruz. Çocuklarımız, komşularımız yanımızda yok, bayramın güzelliklerini bu kez tadamadık. Önceki bayramların ne anlama geldiğini daha iyi anladık. Çocuklarımızla da sanal ortamda bayramlaştık."

Niğde

Niğde'de sokağa çıkma izni verilen vatandaşlar, caddelerde yürüyüş yaptı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle dışarıda fazla vakit geçiremeyen vatandaşlar, kısa sürede evlerine döndü.

Eşiyle yürüyüş yapan 77 yaşındaki Ziya Özdağ, bayramı herkesin evde geçirdiğini belirterek, "Yaşımız 65'in üstünde olduğu için devletin verdiği haktan faydalanalım diye yürüyüş yaptık. Ayağımız açılsın dedik. Çok rüzgar var. Çocuklar il dışında olduğu için bayramı karı koca geçiriyoruz." dedi.

72 yaşındaki Mukaddes Özdağ ise hava müsait olmadığı için eve erken döndüklerini ifade etti.

Ramazan Güçlü (68) de kısıtlamada dışarı çıkmanın pek hoş olmadığını dile getirdi.

Kırşehir

Kırşehir'de sokağa çıkma serbestliğinden yararlanan yaşlılar, sakin cadde ve meydanlarda dolaşarak vakit geçirdi.

İkizarası Kent Park, Gazi Parkı ve Cacabey Meydanı'na giderek güzel ve güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, açık olan fırınlardan alışveriş yaptı.

Bazı vatandaşlar da evleri yakın olan akrabalarının bulunduğu sokak ve caddelere giderek balkondan onlarla bayramlaştı.

67 yaşındaki Hayrettin Kaya, evde çok sıkıldığı için güzel havanın tadını çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Caddelerde gördüğü arkadaşlarıyla da bayramlaştığını anlatan Kaya, fırından ekmek aldıktan sonra da evine döneceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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