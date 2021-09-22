İç Anadolu'da 5 il için zirai don uyarısı yapıldı - Haberler
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İç Anadolu'da 5 il için zirai don uyarısı yapıldı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
İç Anadolu'da 5 il için zirai don uyarısı yapıldı

Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta zirai don beklendiği bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta zirai don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta hava sıcaklığının düşeceği belirtildi.

Bu illerde 26 Eylül Pazar sabahına kadar hafif zirai don beklendiğinden, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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