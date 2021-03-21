İç Anadolu'da 5 il için fırtına uyarısında bulunuldu
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İç Anadolu'da 5 il için fırtına uyarısında bulunuldu

21.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:06
İç Anadolu'da 5 il için fırtına uyarısında bulunuldu

Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın 09.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamaya karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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