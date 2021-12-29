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Yoğun sis etkili oldu

AA / Atilla Hancı - Haberler | Güncel

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de sis ve soğuk hava etkili oluyor.

AKSARAY (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de sis ve soğuk hava etkili oluyor.

Konya şehir merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik yavaşladı.

Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü kentte sürücüler sis farlarını ve dörtlü ikaz lambalarını açarak ilerleyebildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın batı-güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yoğun sis etkili oldu

Yoğun sis etkili oldu

Yoğun sis etkili oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Atilla Hancı - Son Dakika Haberleri

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