İç Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Haberler
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İç Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
İç Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

İç Anadolu Bölgesi'ndeki Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olması bekleniyor.

AKSARAY (AA) - İç Anadolu Bölgesi'ndeki Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, sabah saatlerinde Karaman ve Konya'nın batısı dışında kalan yerlerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artarak, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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