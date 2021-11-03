İç Anadolu'da 4 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

AKSARAY (AA) - İç Anadolu Bölgesi'ndeki Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, sabah saatlerinde Karaman ve Konya'nın batısı dışında kalan yerlerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artarak, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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