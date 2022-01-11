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İç Anadolu'da 4 ilde sağanak yağış bekleniyor

İç Anadolu'da 4 ilde sağanak yağış bekleniyor
AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya, Karaman, Niğde ile Aksaray'da sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

KARAMAN (AA) - Konya, Karaman, Niğde ile Aksaray'da sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Konya, Karaman ve Aksaray'da parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Niğde'de parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların bölgenin yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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