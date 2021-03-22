Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23- 26 Mart tarihleri arasında Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak için Kuvvetli Sağanak, Kar Yağışları ve Fırtınaya karşı uyardı. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazi zehirlenmesi, ulaşımda yaşanacak aksamalar için dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle; Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın 23 Mart 2021 Salı günü Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sisteme ek olarak, Balkanlar üzerinden gelen soğuk bir sistemin kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkemizi etkilemesi bekleniyor. 23 Mart .2021 Salı günü Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, zamanla yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Çarşamba ve Perşembe günleri ise ülkemizin büyük bölümünde görülecek yağışların, Bölge genelinde kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı sistemin hafta sonu kuzey ve doğu kesimlere çekilerek ülkemizin büyük bölümünde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak, hafta ortasından itibaren hissedilir derecede ( 6-15 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde beklenen soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıları dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızı ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı gaz zehirlenmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbirli olması." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Melek Çat