İç Anadolu'da 4 ilde hava sıcaklıkları azalacak

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün bölge genelinde havanın az bulutlu olması, rüzgarın genellikle kuzey yönden orta, güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bugün ve hafta sonu sıcaklığın önceki günlere göre hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin