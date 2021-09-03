İç Anadolu'da 4 ilde hava sıcaklıkları azalacak
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İç Anadolu'da 4 ilde hava sıcaklıkları azalacak

İç Anadolu'da 4 ilde hava sıcaklıkları azalacak
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün bölge genelinde havanın az bulutlu olması, rüzgarın genellikle kuzey yönden orta, güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bugün ve hafta sonu sıcaklığın önceki günlere göre hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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