İç Anadolu'da 4 il için zirai don uyarısı
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İç Anadolu'da 4 il için zirai don uyarısı

Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
İç Anadolu'da 4 il için zirai don uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray genelinde orta kuvvette zirai don uyarısında bulunuldu.

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Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray genelinde orta kuvvette zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.

Bölge genelinde, pazartesi sabah saatlerine kadar orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiği ifade edildi.

Başta üreticiler olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların, dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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