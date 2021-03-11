İç Anadolu'da 4 il için zirai don uyarısı
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İç Anadolu'da 4 il için zirai don uyarısı

11.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:40
İç Anadolu'da 4 il için zirai don uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray genelinde orta kuvvette zirai don uyarısı yapıldı.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray genelinde orta kuvvette zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray genelinde bu gece saatlerinden başlayarak, cumartesi sabah saatlerine kadar, orta kuvvette zirai don beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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