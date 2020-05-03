İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Balkanlar'dan gelen yeni bir yağışlı sistemin bölgeyi etkileyebileceği belirtildi.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Mayıs ayında süreceği tahmin edilen yağışların, havaların ısınmasıyla genellikle öğle saatlerinden sonra meydana gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA