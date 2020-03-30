İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı Konya'nın güneydoğusu, Karaman'ın doğusu ile Aksaray ve Niğde genelinde bugün aralıklı sağanak bekleniyor.

Konya'nın güneydoğusu, Karaman'ın doğusu ile Aksaray ve Niğde genelinde bugün aralıklı sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün, Konya ve Karaman'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Niğde ve Aksaray'da batı, güneybatı yönlerden orta kuvvette rüzgar tahmin edildiği belirtildi.

Karaman'ın doğusu ile Aksaray ve Niğde genelinde 1 Nisan 2020 Çarşamba günü gece saatlerine kadar aralıklarla sağanak ve hava sıcaklıklarında 3 ila 7 derece azalma beklendiği bildirildi.

Yağışlarla, yüksek kesimlerdeki mevcut kar örtüsünde erimeler de meydana gelebileceğinden, su baskınları ve taşkınlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA