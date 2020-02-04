İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

04.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:44

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren ertesi gün gece saatlerine kadar etkili olacak rüzgar, güneybatıdan kuvvetli, Konya, Karaman ve Niğde'de ise fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA