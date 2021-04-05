İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli fırtına uyarısı
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İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli fırtına bekleniyor.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artması beklenen bölgede, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, akşam saatlerine kadar fırtına ve yer yer hamleli kuvvetli fırtına (60-90 Km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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