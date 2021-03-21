İç Anadolu'da 4 il için fırtına uyarısı yapıldı
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İç Anadolu'da 4 il için fırtına uyarısı yapıldı

21.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:58
İç Anadolu'da 4 il için fırtına uyarısı yapıldı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yarın sabahtan itibaren fırtına bekleniyor.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yarın sabahtan itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat), bölgenin güneyinde ise kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarla, bölgede toz taşınımı da öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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