İç Anadolu'da 4 il için buzlanma ve zirai don uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İç Anadolu'da 4 il için buzlanma ve zirai don uyarısı

17.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 17.01.2021 09:12
İç Anadolu'da 4 il için buzlanma ve zirai don uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için buzlanma ve zirai don uyarısı yapıldı.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için buzlanma ve zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Hafta başından itibaren sıcaklıkların daha da düşeceği ve bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Ajda Pekkan İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal Mesut Bakkal İsmail Kartal
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İç Anadolu'da 4 il için buzlanma ve zirai don uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 09:13:51. #1.15#
title