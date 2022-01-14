İç Anadolu'da 4 il için buzlanma uyarısı - Haberler
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İç Anadolu'da 4 il için buzlanma uyarısı

İç Anadolu'da 4 il için buzlanma uyarısı
AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ile Aksaray'ın bazı kesimlerinde buzlanma bekleniyor.

AKSARAY (AA) - Konya, Karaman, Afyonkarahisar ile Aksaray'ın bazı kesimlerinde buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtildi.

Bölge genelinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis görüleceği bildirilen açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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