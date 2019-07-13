İç Anadolu'da 3 il için sağanak uyarısı

Konya, Karaman ve Niğde için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Niğde'de sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA