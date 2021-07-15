İç Anadolu'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programları
Demokrasi yürüyüşünden görüntüler Etkinliğe katılan vatandaşlar Protokolün vatandaşları selamlaması Kur'an-ı Kerim okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ekranlardan izlenmesi Kayseri'de, Kartal Şehitliği'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan...
Demokrasi yürüyüşünden görüntüler
Etkinliğe katılan vatandaşlar
Protokolün vatandaşları selamlaması
Kur'an-ı Kerim okunması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ekranlardan izlenmesi Kayseri'de, Kartal Şehitliği'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan "Demokrasi Yürüyüşü" düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ekranlardan izlettirildi.
Etkinliklere Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke,, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, İl Müftüsü Şahin Güven, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün