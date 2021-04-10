İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor
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İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor

Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel
İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için yoğun kar uyarısında bulunuldu.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için yoğun kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, söz konusu 4 şehirde kar yağışının hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

Bölgede kar yağışlarının, kuvvetli ve zaman zaman yoğun (5-20 santimetre, yükseklerde 20-40 santimetre) olmak üzere sürmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı da bekleniyor.

Kar nedeniyle buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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