İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için kar ile zirai don uyarısında bulunuldu.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için kar ile zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, söz konusu 4 şehirde yer yer kar yağışı görülecek.

Yarına kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kar nedeniyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bu kentlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don görüleceği de tahmin ediliyor.

Kaynak: AA