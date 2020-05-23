İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için zirai don uyarısı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de oluşabilecek zirai dona karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de oluşabilecek zirai dona karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yer yer hafif zirai don beklendiği belirtildi.

Açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği, zirai donun etkisinin 25 Mayıs Pazartesi gününe kadar süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA