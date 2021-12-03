İç Akademi Değişim Programı, öğrenci ve öğretim üyelerinin kredili eğitim programlarına başka bir üniversitede devam etmelerini, belirli bir akademik dönem için araştırma yapmanın yanı sıra: yarıyıl ya da akademik yıl için Kazakistan'daki diğer üniversitelerde eğitim ve ders vermelerini amaçlamaktadır.

Gerekli belgeler:

Dilekçe Transkript Kimlik (kopya) Tavsiye yazısı Bireysel müfredat Hareketlilik Çerçevesinde Anlaşma Yapılan Üniversiteler

1. Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi

2. L. N. LNGumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi

3. ?. A. Buketov Karaganda Devlet Üniversitesi

4. Karaganda Devlet Tıp Üniversitesi

5. SD Asfendiyarov Kazak Ulusal Tıp Üniversitesi

6. Astana Tıp Üniversitesi

7. Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi

8. M. Auezov Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi

9. T. Zhurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi

10. Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi

11. ?. Zhubanov Aktobe Bölge Devlet Üniversitesi

12. H. Dosmukhamedov Atyrau Devlet Üniversitesi

13. Ş. Yessenov Hazar Devlet Teknoloji ve Mühendislik Üniversitesi

14. Uluslararası Kazak-Rus Üniversitesi

15. M. Ospanov Batı Kazakistan Devlet Tıp Üniversitesi

16. M. Utemisov Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi

17. I. Zhansugurov Zhetysu Devlet Üniversitesi

18. Zhangir Khan Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi

19. Dünya Dilleri Üniversitesi

20. ?. Satpayev Kazak Ulusal Teknik Üniversitesi

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