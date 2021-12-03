İç Akademi Değişim Programı
İç Akademi Değişim Programı, öğrenci ve öğretim üyelerinin kredili eğitim programlarına başka bir üniversitede devam etmelerini, belirli bir akademik dönem için araştırma yapmanın yanı sıra: yarıyıl ya da akademik yıl için Kazakistan'daki diğer üniversitelerde eğitim ve ders...
İç Akademi Değişim Programı, öğrenci ve öğretim üyelerinin kredili eğitim programlarına başka bir üniversitede devam etmelerini, belirli bir akademik dönem için araştırma yapmanın yanı sıra: yarıyıl ya da akademik yıl için Kazakistan'daki diğer üniversitelerde eğitim ve ders vermelerini amaçlamaktadır.
Gerekli belgeler:
Dilekçe Transkript Kimlik (kopya) Tavsiye yazısı Bireysel müfredat Hareketlilik Çerçevesinde Anlaşma Yapılan Üniversiteler
1. Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi
2. L. N. LNGumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi
3. ?. A. Buketov Karaganda Devlet Üniversitesi
4. Karaganda Devlet Tıp Üniversitesi
5. SD Asfendiyarov Kazak Ulusal Tıp Üniversitesi
6. Astana Tıp Üniversitesi
7. Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi
8. M. Auezov Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi
9. T. Zhurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi
10. Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi
11. ?. Zhubanov Aktobe Bölge Devlet Üniversitesi
12. H. Dosmukhamedov Atyrau Devlet Üniversitesi
13. Ş. Yessenov Hazar Devlet Teknoloji ve Mühendislik Üniversitesi
14. Uluslararası Kazak-Rus Üniversitesi
15. M. Ospanov Batı Kazakistan Devlet Tıp Üniversitesi
16. M. Utemisov Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi
17. I. Zhansugurov Zhetysu Devlet Üniversitesi
18. Zhangir Khan Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi
19. Dünya Dilleri Üniversitesi
20. ?. Satpayev Kazak Ulusal Teknik Üniversitesi
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