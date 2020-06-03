İbuprofen İngiltere'de Koronavirüs Tedavisinde Kullanılacak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından başta önerilmeyen, tartışmalara yol açan "ibuprofen" koronavirüs tedavisinde kullanılacak.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından başta önerilmeyen, tartışmalara yol açan "ibuprofen" koronavirüs tedavisinde kullanılacak. İngiltere, ağrı kesici olarak da kullanılan bu tableti yeni tip koronavirüs Kovid-19'a yakalanan hastaların tedavisinde kullanacak.

İbuprofen Koronavirüs Tedavisinde Kullanılacak

BBC'nin yayınladığı habere göre, İngiltre Londra'daki Guy's ve St Thomas Hastanesi ile King's College Hastanesi'nde görevli ekip, koronavirüs bulaşan hastalarda tedavi için ibuprofeni kullanacak. Kovid-19 teşhisi konulan ve solunum güçlüğü çeken hastaların tedavisinde kullanılacağı söylenen ibuprofen normalde bir tablet ancak liberate (kurtarma) adı verilen deneyde tablet yerine özel bir formülasyonu (lipid ibuprofen) kullanılacak. Prof. Mitul Mehta, yapacakları deneye ilişkin "Bulguların beklentimizle örtüştüğünü göstermek için bir deneme yapmamız gerekiyor." dedi.

Hayvanlar Üzerinde Olumlu Sonuç Alınmıştı

İbuprofen, genelde ağrı kesici ve anti-inflamatuar olarak kullanılan bir ilaç. İlaç daha öncesinde hayvanlar üzerinde denenmiş, koronavirüs belirtileri arasında olan akut solunum yetmezliği tedavisinde kullanılabileceği öğrenilmişti. İbuprofenin insanlar üzerinde etkisi olacak mı zamanla göreceğiz.