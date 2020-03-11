İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin Yılı" konulu konferansa katıldı
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Fuat Sezgin, Güncel

İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin Yılı" konulu konferansa katıldı

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin hayatını bilime adadı.

11.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:22
İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan,

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin hayatını bilime adadı. Müslümanların bilim tarihindeki yerini Batılılara, bütün dünyaya ve Müslümanlara anlatmaya çalıştı." dedi.

"2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında, İnebolu ilçesinde "Bilimsel Mirasımız, Gelecek Tahayyülümüz ve İslam Medeniyetinin Dünya Medeniyetine Katkıları" konulu konferans düzenlendi.

25 Ağustos Kapalı Spor Salonu'ndaki konferansta konuşan Erdoğan, Fuat Sezgin'in, 18 yaşından 93 yaşına kadar günde 17 saat çalışarak İslam Bilim Tarihi üzerine önemli araştırmalar yaptığını söyledi.

Erdoğan, Fuat Sezgin'in, herhangi bir dilde araştırma yapacağı zaman o dili öğrendiğini, 20'nin üzerinde dilde okuyup, araştırma yaptığını vurguladı.

Kristof Kolomb'dan önce Müslümanların Amerika'yı keşfettiğini dile getiren Erdoğan, Fuat Sezgin'in, o devirde o hesaplamaları yapabilecek, haritaları çizebilecek matematik bilgisinin sadece Müslümanlarda olduğunu göstererek delillendirdiğini anlattı.

"Fuat Sezgin hayatını bilime adadı"

Öğrencilere seslenen Erdoğan şöyle konuştu:

"Hayatlarınızı inandığınız davalar için vakfedin, feda edin. Hayatlarınızı sadece zevk, sefa, zenginlik, makam, iş güç için harcamayın. Muhakkak dert edindiğiniz, vatansa vatan, insanlığa hizmetse hizmet, ilimse ilim, bilimse bilim, bir şey olsun. İnanarak, dertlenerek hayatımızı vakfedeceğimiz amaçlarımız olsun. Fuat Sezgin hayatını bilime adadı. Müslümanların bilim tarihindeki yerini Batılılara, bütün dünyaya ve Müslümanlara anlatmaya çalıştı. Bunu, Müslümanlar bu eziklikten kurtulsun, kendilerine güvensin diye yaptı. Ecdadımız Batı'nın fersah fersah önündeydi, çalışırsak yine önünde oluruz. Dünyada ilimde, bilimde Müslümanların yine en önde olacağını kanıtlamak için çalışmalar yaptı."

Yıllarca kendini aydın olarak tanımlayanların sapla samanı birbirine karıştırdığını dile getiren Erdoğan, "Bu ülkede aydın geçinen, entelektüel diye kendini tanımlayıp 'keşke Hristiyan olsaydık böyle geri kalmazdık' diyenler oldu. 'Kabe onların olsun Anıtkabir bize yeter' deyip inancımızı aşağılayanlar, sapla samanı karıştıranlar oldu. Şehitler verip Kurtuluş Savaşı'nı kazanan muzaffer bir millet olduğumuzu görmek yerine bizim aydınlarımız bizi aşağılık kompleksine soktular. Şimdi görüyoruz ki 20. yüzyılda kendilerini aydın sanıp inancımızla, dinimizle, değerlerimizle kavga eden kesimler bilimde, fende, bu ülkeyi hiçbir yere götürmedi. Bu zihniyet dünyada isim yapmış kaç akademisyen üretti, hangi bilim insanını yetiştirdi. Parmakla zor gösterirsiniz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 17 yıldır ülkenin inancıyla, maneviyatıyla kavgalı olmayan bir iktidarın Türkiye'yi yönettiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu dönemde ekonomi büyüdü, gecikmiş hizmetler yerine getirildi. Bilimde önemli atılımlar yapılmaya başlandı. Hep 'bu dindar insanlar yobazdır, ilimde fende gericidir, geri kalırlar' diyorlardı. Suriye'de verilen mücadelede bize sahada üstünlük kazandıran silahlı hava araçlarını yapan mühendisler namazında niyazında inançlı insanlar. Hani bunlar dünyanın gerisinde kalmıştı, hani bunlar yobazdı? Demek ki yobazlık kafada. İnsan kalbindeki inancıyla yobaz olmaz, kafasında yobaz olur. Siz kafanızda yobaz olmayın. Aslanlar gibi imanınız, inancınız olsun. Kafanızda da 'ben dünyada iddia sahibi olacağım' diyeceksiniz. Bilimde, sanatta, kültürde Türkiye'yi aşan iddialara sahip olacaksınız. Aynı Fuat Sezgin gibi. Fuat Sezgin dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı. Sizler de öyle olacaksınız. 'Benim imkanlarım buna yetmez' demek yok."

Erdoğan, dünyanın bu kadar çalkantıda olduğu bir dönemde gençlere önemli görevlerin düştüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından İBTAV Mütevelli Heyeti üyeleri Sümeyye Baybara, Ayşegül Kutluca, Mihriban Ataş tarafından sunumlar yapıldı.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini veren Erdoğan, ilk ona giren öğrencilerin, vakıf tarafından İstanbul'a götürülerek müze ve kütüphanelerin gezdirileceğini bildirdi.

Daha sonra 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Koordinatörü ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan "Bilimsel Mirasımız Gelecek Tahayyülümüz" konulu sunum yaptı.

Programa, İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Abana Belediye Başkanı Yunus Akgün, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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