IBSA Judo Grand Prix başlıyor

24-27 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenecek ve 2021 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na puan verecek olan IBSA Judo Grand Prix müsabakalarında Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonun'na bağlı milli judocular madalya mücadelesi verecek.

24-27 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenecek ve 2021 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na puan verecek olan IBSA Judo Grand Prix müsabakalarında Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonun'na bağlı milli judocular madalya mücadelesi verecek.

Görme engelli milli judocular ocak 2020'den bu yana ilk Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo yarışması için Bakü'ye gitti. Korona virüs salgını nedeniyle Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın final elemelerinin gerçekleşmesinden hemen önce, geçen yıl birden fazla yarışmanın iptal edilmişti. Yaklaşık 200 sporcu, 25-26 Mayıs tarihleri arasında önemli dünya sıralaması puanlarını kazanmak için tatamiye çıkıyor.

Bakü'deki 2021 IBSA Judo Grand Prix'si, Tokyo 2020 yolundaki son iki eleme olacak. Judokalar Japonya biletlerini alabilmek için son yarışmayı, 19-20 Haziran tarihleri arasında Büyük Britanya'nın Warwick kentinde yapacak.

Paralimpik Judo Milli Takım Teknik Direktörü Muzaffer Uluçam, "Güzel bir sezon geçirdiğimize inanıyorum. Federasyon başkanımız ve yönetimimiz zor şartlarda hiçbir imkanı bizden esirgemediler. IBSA Judo Grand Prix'i için paralimpik oyunlarından önce önemli bir viraj diyebilirim. Sporcularıma güveniyorum, iyi çalıştığımıza inanıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Milli sporcu Cahide Eke ise, "IBSA Judo Grand Prix benim ve takım arkadaşlarım için çok önemli bir müsabaka. Nisan ayında Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluk kazandım ve buraya motivasyonum çok yüksek geldim. İnşallah burada da şampiyonluk kazanarak Paralimpik Oyunlar yolunda büyük bir adım atmak ve Karamanlı hemşehrilerime armağan etmek istiyorum" diye konuştu.

Milli sporcu Dr. Mesme Taşbağ da, "Gerçekten önemli bir müsabaka. Dünyanın en iyi sporcuları burada olacak. Takımın tecrübeli sporcularındanım. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandım. IBSA Judo Grand Prix'i benim için önemli bir fırsat. Şampiyon olmak ve hayalim olan olimpiyat şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmak istiyorum. Paralimpik oyunlar yolunda beni destekleyen tüm hocalarıma, dostlarıma ve en önemlisi Iğdırlı hemşehrilerime çok teşekkür ederim. Bir özel teşekkür'de bu süreçte her zaman yanımda olan beni bir an bile yalnız bırakmayan Batuhan Efemgil ve Merve Efemgil'e etmek istiyorum. Evet zor bir müsabaka ama ben zoru severim ve bu zamana kadar hiçbir savaştan kaçmadım" şeklinde konuştu.

Bir diğer sporcu Recep Çiftçi ise, "Önemli bir müsabaka. Şu anki sıralamada Paralimpik Oyunlara hak kazanmış durumdayım ama zorlu rakiplerim var. Puanlarımız birbirine yakın. Bakü Grand Prix'te şampiyon olarak rakiplerimle farkı açmak ve sıralamamı yukarılara taşımak istiyorum. Paralimpik oyunlar yolunda beni destekleyen ve her zaman yanımda olan, sevgisiyle bana güç veren değerli eşim zeynep Çiftçi'ye ve Paralimpik Oyunlar hazırlık sürecinde çalıştığım, antrenman yaptığım bana sadece partnerlik değil dostluk da yapan Ferdi Altın'a teşekkür ederim. Savaşmak için geldim, inşallah savaşıp kazanacağım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı