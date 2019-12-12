"İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı" yarın başlayacak

12.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:30

"İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı", yarın Harbiye İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

İBS Fuar'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Annelik Doğanda Var" temasıyla sekizincisi düzenlenecek fuarda, 15 bin metrekare kapalı alanda 100'ün üzerinde firma ve 300'den fazla marka ürünlerini tanıtacak.

Fuarda, müzisyen Özgün, Ece Vahapoğlu, Burcu Kara, Nefise Karatay, Ceyda Düvenci, Müge Boz, Pelin Akil, Akasya Asıltürkmen, Seren Fosforoğlu, pedagog Tansu Oskay, Prof. Dr. Norma Razon, astrolog Elvan Yarma, diyetisyen Dilara Koçak, bebek hemşiresi ve hamile eğitim uzmanı Ayşe Öner, yazar Şebnem Burcuoğlu'nun da aralarında bulunduğu anneler ile uzman doktorlar, üç gün boyunca ebeveynlerle bir araya gelecek.

Fuar kapsamında, İBS Sahne'de animasyonlar, illüzyon gösterileri, konser ve tiyatro gibi etkinlikler olacak.

Yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılıp indirimli fiyatlarla satılacağı fuar, 15 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA