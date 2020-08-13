"İbrice" dalış turizminin yıldızı olmaya devam edecek
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"İbrice" dalış turizminin yıldızı olmaya devam edecek

Saros Körfezi'nin Mecidiye Sahili'nde yer alan İbrice Limanı'nda dalış eğitim merkezleri ile ilgili toplantı yapıldı.

13.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:08

Saros Körfezi'nin Mecidiye Sahili'nde yer alan İbrice Limanı'nda dalış eğitim merkezleri ile ilgili toplantı yapıldı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında limanda düzenlenen toplantıda, dalış eğitim merkezlerinin yeni yeri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nazan Türkarslan, Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, Türkiye Su Sporları Federasyonu (TSSF) Edirne Temsilci Özkan Arsu ve dalış eğitim merkezi temsilcileri toplantıda görüşlerini aktardı.

TSSF Temsicisi Arsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'nde İbrice mevkisinin dalış turizminin merkezi olduğunu söyledi.

Liman çevresine dalış yapmaya gelen dalgıçların yıl boyunaca turizm hareketliliği oluşturduğunu anlatan Arsu, "Limandaki doğal koylar olsun, turizme katkı sunmak amacıyla limanın 1 mil açığında batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı dalgıçların ilgi odağı oldu. Yıl boyunca dalgıçlarla birlikte aileleri de bölgeye tatil yapmaya geliyor. Erikli ve Mecidiye sahilleri dalış turizminden yılda 50,60 bin turist alıyor." ifadelerini kullandı.

Limanın içerisinde yer alan dalış eğitim merkezleri için İbrice'de üç yer planlandığını anlatan Arsu, şunları kaydetti:

"Yetkililer turizmin gelişmesi için adımlar atıyor. Bizde dalgıçlar olarak bu desteklerini olumlu buluyoruz. Dalış eğitim merkezleri limanın içerisinde yer almayacak, limanın çevresinde uygun bulunarak belirlenecek alanlar planlanıyor. İbrice dalış turizminin yıldızı olmaya devam edecek. Dalış turizmi açısından bölgeye yılda 100 bin turist kazandırmayı hedefliyoruz."

Arsu, sezon boyunca dalış eğitim merkezlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alarak eğitimlerine devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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