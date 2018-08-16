İbre 130, Tedbir 0

Mardin'de motosiklet sürücüleri kasksız ve trafik kurallarına meydan okuyarak hayatlarını yok sayıyor. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü 4 uygulama noktası ve trafik ekipleri ile yol ve yolcu güvenliği için çalışmalarını sürdürürken, bazı motosiklet sürücüleri polislere ve kazalara kendi ve bir çok sürücün hayatını hiçe sayarak hareket etti.

Mardin'de Kızıltepe, Diyarbakır ve Midyat karayolunda hız kurallarına uymayan motosiklet sürücüleri kasksız, plakasız, kendi ve sürücülerin hayatlarını yok sayarak trafiğe çıkıyor. Her gün onlarca motosiklet ölümlü kazalarına aldırmayan motor tutkunları kasksız, plakasız ve tehlikeli manevralarla hem kendi hem de başka sürücülerin hayatlarını umursamadan trafikte ilerliyor. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü araç ve motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için her gün rutin uygulamalar gerçekleştiriyor.

32 bin 261 TL cezaya rağmen ölüme meydan okuyorlar

2018 Ocak ayından bu yana Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 446 motosiklet denetimi yapıldığı ve 157 cezai işlem ile 32 bin 261 TL ceza uygulandığı öğrenildi. 8 ay içinde yapılan çalışmalarda 103 motosiklette Mardin'de trafikten men edildi.

Mardin trafiğinde ulaşım sağlayan bir motosiklet sürücüsü kask takma zorunluluğu ve hız limiti 70 olan Kızıltepe Mardin yolunda araç ibresinin 130 gösterdiği anda kameralara yansıdı. 34 JU 4370 plakalı sürat motosikleti sürücüsü kamyonlara ve araçlara aldırmadan kasksız motosikletle 130 kilometre hız yaparak Mardin trafiğinde onlarca kişinin hayatını ve kendi hayatını yok saydı. Sinyal vermeden şerit değiştiren araçların arasından hızla geçen sürücü hız kurallarını aşarak kasksız ölüme meydan okudu. Mardin Midyat yolunda görüntülenen bir motosiklet sürücüsü artçısını kasksız motosiklete bindirirken görüntülenirken bir başka kasksız ve plakasız motosiklet sürüsü kamaranın kayıtlı olduğu anlarda zikzaglar çizerek hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye attı.

Hız kurallarına uymayan motosiklet sürücülerine uygulama yapan polis ekipleri tarafından 118 TL ceza kesildi. - MARDİN