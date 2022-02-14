İbranice el yazması kitabı satmaya çalışırken yakalandılar - Haberler
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İbranice el yazması kitabı satmaya çalışırken yakalandılar

Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
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İbranice el yazması kitabı satmaya çalışırken yakalandılar

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde İbranice el yazması tarihi kitabı 300 bin TL'ye satmaya çalışan 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde İbranice el yazması tarihi kitabı 300 bin TL'ye satmaya çalışan 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde 3 kişinin ellerindeki İbranice el yazması tarihi kitabı 300 bin TL'ye satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilerin aracında yapılan aramada, el yazması kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, kitap Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


İbranice el yazması kitabı satmaya çalışırken yakalandılar

İbranice el yazması kitabı satmaya çalışırken yakalandılar

İbranice el yazması kitabı satmaya çalışırken yakalandılar

İbranice el yazması kitabı satmaya çalışırken yakalandılar

İbranice el yazması kitabı satmaya çalışırken yakalandılar

İbranice el yazması kitabı satmaya çalışırken yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

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