İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satarken yakalandılar - Haberler
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İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satarken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satarken yakalandılar

Diyarbakır'da İbranice el yazması tarihi kitabı 300 bin TL'ye satmak isteyen şüpheliler suçüstü yakalandı.

Diyarbakır'da İbranice el yazması tarihi kitabı 300 bin TL'ye satmak isteyen şüpheliler suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Kayapınar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli tarihi eserleri 300 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi. Şüpheliler, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet İbranice el yazması tarihi kitap ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(Murat Başal/ İHA)

İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satarken yakalandılar

İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satarken yakalandılar

İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satarken yakalandılar

İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satarken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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