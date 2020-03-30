Ibrahimovic'ten MLS'e Damga Vuran Başlangıç 2018 yılının başında MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'e transfer olan Zlatan Ibrahimovic, yeni takımıyla ilk maçına 31 Mart'ta aynı şehirden rakipleri Los Angeles FC'ye karşı çıktı. Rakiplerine karşı 3-1 gerideyken 71. dakikada oyuna giren Zlatan Ibrahimovic, oyuna girdikten beş dakika sonra bu harika golle eşitliği sağladı ve MLS'e 'Zlatan artık burada!' mesajı verdi.

2018 yılının başında MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'e transfer olan Zlatan Ibrahimovic, yeni takımıyla ilk maçına 31 Mart'ta aynı şehirden rakipleri Los Angeles FC'ye karşı çıktı. Rakiplerine karşı 3-1 gerideyken 71. dakikada oyuna giren Zlatan Ibrahimovic, oyuna girdikten beş dakika sonra bu harika golle eşitliği sağladı ve MLS'e 'Zlatan artık burada!' mesajı verdi. Kaynak: Dugout