İbrahimovic, Milan'ı Udinese karşısında yenilgiden kurtardı - Haberler Spor
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İbrahimovic, Milan'ı Udinese karşısında yenilgiden kurtardı

İbrahimovic, Milan'ı Udinese karşısında yenilgiden kurtardı
AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Milan, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Milan, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kaldı.

Udine'deki Dacia Arena'da oynanan müsabakada, lig lideri Milan, orta sıralardaki Udinese'ye konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 17. dakikada Beto'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk Milan'ı mağlup olmaktan İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic 90+2. dakikada attığı golle kurtardı.

90+5. dakikada Udinese'de Isaac Success direkt kırmızı kart görerek, takımının maçı 10 kişi tamamlamasına neden oldu.

1-1'lik eşitlikle biten mücadele sonunda iki takım puanları paylaştı.

Milan, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 39'a çıkarttı ve ilk sıradaki yerini maç fazlasıyla korudu.

Udinese ise puanını 17'ye çıkarttı ve 15. sırada yer aldı.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri

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