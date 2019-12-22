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Ibrahimovic'in heykeline saldırılar durdurulamıyor

İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in, ülkesinde Malmö'de dikilen heykeli yine saldırıya uğradı.

22.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:02
Ibrahimovic'in heykeline saldırılar durdurulamıyor

İsveçli futbolcu Zlatan 'in, ülkesinde 'de dikilen heykeli yine saldırıya uğradı.

Yıldız futbolcu Ibrahimovic, uzun yıllar forma giydiği İsveç'in köklü takımlarından Malmö'nün rakibi olan İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın alması sonrası, saldırıların hedefi olmaya devam ediyor.

Saldırıyla burnu kırılan heykel beyaz renge boyandı. Malmö Emniyet Müdürü Sözcüsü Katarina Rusin, saldırıya ilişkin soruşturma başlattıklarını, görgü tanıklarına başvuracaklarını kaydetti.

Zlatan Ibrahimovic'in 2,5 ay önce açılan heykeli daha önce de saldırılara uğramış ve yakılmaya çalışılmıştı.

Kaynak: AA
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