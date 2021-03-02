Ibrahimovic eski takımına karşı forma giyemeyecek

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eski takımı Manchester United'a karşı sahada olamayacak.

Sol uyluk kemiğinden sakatlanan 39 yaşındaki futbolcu, üç hafta sahalardan uzak kalacak. Böylelikle Ibrahimovic, 11 ve 18 Mart'ta İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapılacak maçlarda forma giyemeyecek.

Deneyimli golcü, 2016-2018 yılları arasında Manchester United forması giymiş ve 53 maçta 29 gol atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge