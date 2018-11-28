Ibrahimovic'e Benzerliğiyle Dikkat Çeken Basketbolcu: Sokağa Çıkamıyorum
Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'e ikiz kardeşi gibi benzeyen basketbolcu Nihad Djedovic, bu benzerlikten dolayı sokağa çıkamadığını söyledi.
Bosna Hersek asıllı İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'e yetenek açısından olmasa da fiziksel açıdan tıpatıp benzeyen Nihad Djedovic, Bayern Münih'te basketbol oynuyor.
"YOLDA HERKES BENİ DURDURDU"
Boşnak basketbolcu saçlarını uzatmasıyla, golcü futbolcuya olan benzerlik oranını artırırken, insanların kendisini Ibrahimovic zannetmesinden yakındı.
Verdiği röportajda geçtiğimiz yaz Paris'e gittiğini aktaran Djedovic, "3 günlüğüne Paris'teydim. Kaç kişinin beni durdurup benimle fotoğraf çekilmek istediğini sayamam. İnanılmazdı" itirafında bulundu.
YORUMLAR (3)
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galatasaryda da oynadı bu basketçiCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÇAKMA İBO FENEVE TRANSFER OLSUN BU DÖKÜNTÜLERDEN İYİ OYNARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kamile bay, kes sakallarını, kısalt saçını :S ÜNLÜ OLMA ÇABALARI BUNLAR GENCOOO Y E M E Z L E RCevap Yaz 1 Yayından Kaldır