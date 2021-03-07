İbrahim Zarap kimdir? Samsun'da apartman önünde eşine şiddet uygulayan İbrahim Zarap tutuklandı!
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İbrahim Zarap kimdir? Samsun'da apartman önünde eşine şiddet uygulayan İbrahim Zarap tutuklandı!

07.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:14
İbrahim Zarap kimdir? Samsun'da apartman önünde eşine şiddet uygulayan İbrahim Zarap tutuklandı!

Samsun'da İbrahim Zarap isimli şahsın, eşini sokak ortasında bayıltana kadar darp etmesi sosyal medyanın gündeminde oturdu. Samsun'da gece vakti eşi tarafından şiddet uygulanan bir kadın, 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde canice darp edildi. Darp eden kişinin İbrahim Zarap olduğu ortaya çıktı. Peki, İbrahim Zarap kimdir?

Samsun'da İbrahim Zarap'ın, eski eşini sokak ortasında kızlarının gözü önünde darbettiği görüntüler tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Samsun'da İbrahim Zarap isimli şahsın, eşini sokak ortasında bayıltana kadar darp etmesi sosyal medyanın gündeminde oturdu. Samsun'da gece vakti eşi tarafından şiddet uygulanan bir kadın, 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde canice darp edildi. Darp eden kişinin İbrahim Zarap olduğu ortaya çıktı. Peki, İbrahim Zarap kimdir? Samsun'da apartman önünde eşine şiddet uygulayan İbrahim Zarap tutuklandı!İbrahim Zarap daha önce de defalarca kadını öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı! İşte detaylar haberimizde…

İBRAHİM ZARAP KİMDİR?

Samsun'da yaşandığı iddia edilen olayda eşi ve 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük kızı ile beraber yürüyen bir adamın eşini öldüresiye darp ettiği görüntüler sosyal medyada binlerce kişiyi adeta ayağa kaldırdı. İbrahim Zarap'ın saldırısı sonrasında kanlar içinde bilincini kaybeden kadının, çağrılan sağlık ekipleri tarafınca Samsun Gazi Hastanesine sevk edildiği bildirilirken gelen son dakika haberine göre; Burada ilk müdahalesi yapılan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilmesinin ardından İbrahim Zarap tutuklandı.

Eşi olduğu ileri sürülen kadına yanı başlarındaki küçük kızın çığlıklarına rağmen tekme atan adam kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere de tepki gösterdi. Videoyu çeken kişinin eşine şiddet uygulayan şahsın tepkisi sonrasında "Kapıyı kilitle, anahtarı çek, müdahil olma" gibi söylemlerde bulunduğu duyuldu. İ.Z.'nin saldırısı sonrasında kanlar içinde kalan ve bilincini kaybeden kadın, çağrılan ambulansla Samsun Gazi Hastanesine sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İsminin İ.Z. olduğu ileri sürülen saldırgan Başsavcılık tarafından verilen talimatla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

BAŞSAVCILIK OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Samsun ili Canik ilçesinde 06 Mart 2021 tarihinde E.M.'nin boşandığı eski eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haber alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İ.Z. savcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

"YAŞANANLAR TÜM TÜRKİYE'Yİ ÜZDÜ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada "Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye'yi üzdü. Samsun'daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok" ifadelerine yer verdi.

Dün saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda İbrahim Zarap (27), kendisinde kalan 5 yaşındaki kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. (24) ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Zarap, 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye tekme-tokat saldırdı. İbrahim Zarap'ın yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise olayın başladığı andan itibaren mağdurun yanında olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet birimlerimiz olaya hızlıca dahil olup 4 dakikada olay yerine gittiler. Biz de akşam 3 buçuğa kadar buradaydık. Mağdurun durumu iyi, ancak bilinci kapalı pek konuşamadı; ama iyi olduğunu bize söyledi. Mağdur bir an önce iyileşmek istiyor. Karşıdaki dengesiz biri hem de alkollü bir anda böyle bir olay yaşanmış. Birkaç gün burada kontrol altında kalacak. Küçük çocuğumuz ise 5 yaşında maalesef böyle bir travmaya maruz kaldı. Tüm gece yanındaydık, şu an dedesi ve anneannesiyle birlikte psikolojik destek bekliyor ailemizin yanındayız. Burada bizi teselli eden, caninin tutuklanıp cezaevine gönderilmesi. Devletimiz bu konuya hakim, pek çok devlet büyüğümüz davanın takipçisi olacaklarını ifade ettiler. Hem çocuğumuz bir an önce travmadan kurtulsun, hem de mağdur iyileşsin diye hep birlikte canla başla çalışıyoruz. Bir daha Allah böyle bir sıkıntıyı yaşatmasın ki böylesi bir olayın 8 Mart'tan önce yaşanması çok kötü. Bunların yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz"

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