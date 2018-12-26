İbrahim Yetkinşekerci, Girişimci Adayları ile Bir Araya Geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci, genç girişimci adaylarıyla bir araya geldi. Girişimci adaylarıyla iş hayatındaki tecrübelerini paylaşan Yetkinşekerci, "Yeni fikir ve buluşlar için yeni girişimcilere ihtiyaç var" dedi.

Türkiye Gençlik Konseyi Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gençler Geleceği konuşuyor" konulu toplantıda girişimci adaylarıyla bir araya gelen İbrahim Yetkinşekerci, Gaziantep'in, Türkiye'nin ve dünyanın yeni fikir ve buluşlar için yeni girişimcilere ihtiyacı olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı süresince iş hayatındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaşan Yetkinşekerci, "Girişimcilik" konusunda da soruları yanıtladı.

"Zaman komşunun yaptığı işi yapma zamanı değil. Zaman insanların eksiklerini ve ihtiyaçlarını bulup, onunla ilgili bir şeyler yapma zamanı" diyen Yetkinşekerci, daha sonra şunları söyledi:

"Düşünmekten, yeni fikirler üretmekten hepsinden önemlisi Girişimcilikten korkmayın. Gaziantep'in, Türkiye'nin ve de dünyanın yeni fikirlere, yeni buluşlara ve yeni girişimcilere ihtiyacı var. Finans konusunda imkanlarınız kısıtlı olabilir. Ancak bu yeni fikir ve buluşlar için size engel olmamalı. Farklı bir fikriniz, buluşunuz olduğunda emin olun sizleri birileri bulacaktır ve ihtiyacınız olan desteği sağlayacaktır." .

Türkiye Gençlik Konseyi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Aytaç ise konuşmasında katılımından dolayı İbrahim Yetkinşekerci'ye teşekkür ederek, "Amacımız, ülkemizi hedeflerine daha güçlü bir şekilde ulaşması için ihtiyaç duyulan insan kaynağını sağlamak. Yeni fikirler, yeni buluşlar için yeni girişimcilere ihtiyaç var. Bunun için gençlerimize önem veriyoruz ve onları her anlamda geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İbrahim Yetkinşekerci ve katılımcılar günün anısına birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA