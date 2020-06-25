İbrahim Üzülmez, MKE Ankaragücü başında ilk idmanına çıktı MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Başkent ekibi, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ederken, Mustafa Reşit Akçay'ın yerine göreve başlayan teknik direktör İbrahim Üzülmez ise ilk kez sarı lacivertli takımın başında antrenmana çıktı. - ANKARA

Kaynak: İHA