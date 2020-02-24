İbrahim Üzülmez: İnanarak buraya geldik

24.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:49

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez yaptığı açıklamada, "Biz inanarak buraya geldik, kendimize güveniyoruz. Kalan haftalarda moral ve motivasyonu üst düzeyde olan takımlar öne geçecek" dedi.

TFF 1'inci Lig'de 27 Şubat Perşembe günü sahasında Altay'ı ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam ederken, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu.

BB Erzurumspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü dile getiren Teknik Direktör Üzülmez, en azından kaybetmemeleri gereken bir maç olduğunu söyledi."PUAN KAYIPLARI OLACAKTIR"Maçı iki ayırmaları gerektiğine işaret eden Üzülmez, "İlk yarıda istediklerimizi ortaya koyamadık. Futbol açısından biraz daha düşük bir profil çizdik, ancak ikinci yarı oyuncularım kendilerine yakışan bir oyun ortaya koydular. Erzurum, zor bir deplasman. Hava şartları gelen takımları etkiliyor, bizim açımızdan bu tabii ki bir mazeret değil. Rakibimiz belki de sezonun en önemli futbolunu oynadı. Maçın kırılma anları da vardı; beraberliği yakaladıktan sonra kontra ataklarla girdiğimiz 2-3 pozisyon var, Recep ya da Traore'nin girdiği pozisyonları değerlendirebilsek çok daha farklı bir skor ile ayrılabilirdik. Bizim için üzüntü verici bir skor ama ikinci yarıdaki futboldan ötürü oyuncularımı tebrik ettim. Bu tür puan kayıpları olacaktır, önemli olan şimdi yeni bir seriye başlayacağımız bu haftalarda üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirip buradan nasıl çıkabiliriz düşüncesi ve anlayışı içerisindeyiz" dedi."OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"Altay ile oynayacakları mücadelenin zorlu geçeceğinin vurgulayan deneyimli teknik adam, "Bu ligde takımların birbirinden çok fazla üstünlükleri yok. Her maçın zorluk derecesi yüksek geçiyor. Bursaspor'u iyi tanıyan bir teknik adamları, önemli oyuncuları var. Biz saha ve seyirci avantajını iyi kullanan takımlardanız. Taraftarımız nasıl ki Adana Demirspor maçında bizi desteklediler, bize sahip çıktılar bundan sonra da aynı desteği vermelerini istiyoruz. Perşembe günü onlara ihtiyacımız var. Kazanmak istiyoruz. Zirveden kopmamak adına kesinlikle kaybetmemiz gereken bir maç. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu."MORAL VE MOTİVASYONU ÜST DÜZEYDE OLAN TAKIMLAR ÖNE GEÇECEK"Sezon başındaki kadro planlaması ve derinliğinin, fikstür yoğunluğu için de yapıldığını belirten Üzülmez, "Bizim en büyük sıkıntımız her hafta cezalı oyuncumuz var. Bu hafta da Tayfur Bingöl yok. Bu bize mi denk geldi anlamadım bir teknik direktör olarak. Yaşayabileceğim en büyük şanssızlıkları yaşıyorum. Kenar oyuncusu Burak Kapacak sakatlandı, sonrasında Özer Hurmacı cezalı duruma düştü. Sizler de takdir edersiniz ki 3 sağ kanat oyuncum; Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Tayfur Bingöl sakat ya da cezalı. Mazeret yok. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu oyuncuları kimse yalnız bırakmasın, biz inanarak buraya geldik, kendimize güveniyoruz. Kalan haftalarda moral ve motivasyonu üst düzeyde olan takımlar öne geçecek" ifadelerini kullandı."HERKESİN DESTEK VERMESİ GEREKİYOR"

Takımın son haftalardaki gol performansını da gelen bir soru üzerine değerlendiren Üzülmez, "2-3 haftalık sürede Seleznov'un da performansı düştü, doğru. Seleznov ile konuşmak istiyorum. Serdar Özkan'ın beklentimin altında olduğunu söyleyebilirim. Benim inandığım, güvendiğim, transferi için çok çaba sarf ettiğim bir oyuncu. Bu ligin kolay olmadığını gördü, daha fazla çalışması, daha fazla üretmesi lazım. Seleznov'un da ilk geldiğimiz haftalardaki performansında olmadığını biliyoruz. Taraftarımızla güzel bir diyaloğu var ama saha içerisinde eğer ki disiplinden uzaklaşırsanız, coşku olarak ortaya koymazsanız yarın o tepki olarak döner. Bunları futbolun içerisinde yaşadık. Sadece Seleznov olarak da değerlendirmemek lazım, Kubilay Kanatsızkuş benim çok beğendiğim bir oyuncu ama Kubilay'ın beden dili daha pozitif olabilir. Çünkü meziyetlerine, bireysel kalitesine baktığınız zaman bu potansiyeli taşıyan oyunculardan ama futbol duygusallığı kaldırmıyor. Futbolda hırçın olacaksınız, futbolda isteyeceksiniz, futbolda gayretli olmanız gerekiyor. Kubilay'a Altay'a karşı görev vermeyi de düşünüyorum. Taraftarlarla da bütünleşmesi anlamında, o olumsuz tabloyu çevirmesi anlamında herkesin de Kubilay'a destek vermesi gerekiyor. Aslolan Bursaspor'dur. Herkesin maksimum desteği vermesi gerekiyor" değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

- Bursa