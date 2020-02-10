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İbrahim Üzülmez'in Osmanlıspor Maçı Sonrası Açıklamaları

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor'u 4-2 mağlup eden Bursaspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, "Eskişehirspor mağlubiyetinden sonra zirveden kopmamak adına önemli bir maçtı" dedi.

10.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:19

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor'u 4-2 mağlup eden Bursaspor'da Teknik Direktör , "Eskişehirspor mağlubiyetinden sonra zirveden kopmamak adına önemli bir maçtı" dedi.

Kaynak: Dugout

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